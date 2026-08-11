Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büsst am Dienstagnachmittag ein

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 46,92 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'445 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,52 EUR aus. Bei 47,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 400'396 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,88 Prozent hinzugewinnen. Am 29.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 9,14 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,19 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Am 22.10.2027 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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