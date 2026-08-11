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11.08.2026 12:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag tiefer

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 46,70 EUR abwärts.

Mercedes-Benz Group
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Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 46,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'292 Punkten steht. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,52 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 191'275 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 62,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.06.2026 bei 42,63 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 9,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,19 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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