11.03.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 55,12 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 55,12 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 23'702 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 55,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 762'333 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 14,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,27 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 3,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,33 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 12.02.2026 äusserte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -12,38 Prozent auf 33.69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.04.2026 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,96 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Durchwachsenes Geschäftsjahr: Mercedes-Chef verdient deutlich weniger
Aktien von BMW und Mercedes tiefer: Bundesgerichtshof prüft Verbrenner-Aus
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
