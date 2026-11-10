Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Dienstagvormittag Boden gut

Um 09:28 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 42,10 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'587 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 42,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 124'278 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 62,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 48,08 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,89 EUR am 08.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,01 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 EUR, nach 1,22 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,51 Prozent auf 30.70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 18.02.2027 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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