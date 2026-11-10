Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Dienstagmittag positiv

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 42,01 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'611 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,34 EUR zu. Bei 41,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 463'929 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 48,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,89 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 7,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,01 EUR aus. Am 28.10.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,22 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,51 Prozent auf 30.70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 18.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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