Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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10.09.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag höher
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,83 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,83 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'417 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 47,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 579'172 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,12 Prozent. Am 29.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,63 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 8,98 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR aus. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 32.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
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