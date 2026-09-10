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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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10.09.2026 16:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag höher

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,83 EUR.

Mercedes-Benz Group
44.20 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,83 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'417 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 47,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 579'172 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,12 Prozent. Am 29.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,63 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 8,98 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR aus. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 32.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’339.95 8.91 STABXU
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