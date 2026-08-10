Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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10.08.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 46,74 EUR abwärts.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 46,74 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'338 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 46,74 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35'336 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 33,38 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 29.06.2026 Kursverluste bis auf 42,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 9,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,19 EUR belaufen. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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