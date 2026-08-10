Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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10.08.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 46,63 EUR abwärts.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 46,63 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'341 Punkten realisiert. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,51 EUR nach. Bei 47,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 575'578 Aktien.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 33,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.06.2026 bei 42,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,19 EUR belaufen. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.15 Mrd. EUR eingefahren.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,45 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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