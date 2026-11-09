Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 41,17 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'847 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 41,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78'215 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 62,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,44 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,89 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,53 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,02 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,51 Prozent auf 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 32.15 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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