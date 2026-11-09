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09.11.2026 16:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag ins Plus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 41,98 EUR nach oben.

Mercedes-Benz Group
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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 41,98 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'231 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 42,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 951'574 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 32,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 38,89 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 7,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,02 EUR. Am 28.10.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,64 EUR gegenüber 1,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 30.70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,51 Prozent verringert.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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