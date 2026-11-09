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09.11.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Montagmittag stärker
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 41,95 EUR zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 41,95 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'076 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 41,97 EUR. Bei 41,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 397'915 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 62,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 38,89 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,02 EUR belaufen. Am 28.10.2026 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,64 EUR gegenüber 1,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30.70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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