Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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09.10.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,13 EUR zu.
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 39,13 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'079 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 39,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 589'716 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 59,32 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,89 EUR ab. Mit Abgaben von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,11 EUR belaufen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,14 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR im Vergleich zu 33.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.
In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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