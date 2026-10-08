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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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08.10.2026 09:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Vormittag ausgebremst

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 39,43 EUR.

Mercedes-Benz Group
36.39 CHF -1.54%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 39,43 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'858 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 39,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,67 EUR. Zuletzt wechselten 58'358 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 58,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,91 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,44 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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22.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
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