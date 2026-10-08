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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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08.10.2026 12:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotes Terrain

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 39,11 EUR.

Mercedes-Benz Group
36.43 CHF -1.43%
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Um 12:28 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 39,11 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 24'881 Punkten liegt. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,11 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 525'631 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,34 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Gewinne von 59,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,91 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 0,50 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,14 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.15 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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