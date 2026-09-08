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08.09.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 47,40 EUR.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 47,40 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'959 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 47,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,59 EUR. Zuletzt wechselten 53'196 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 62,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,63 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 10,07 Prozent wieder erreichen.
Nach 3,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,16 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR im Vergleich zu 33.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,42 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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