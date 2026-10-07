Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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07.10.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittwochvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 41,13 EUR nach oben.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 41,13 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'238 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 41,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 163'326 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 62,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 51,57 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 39,41 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 4,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,14 EUR gegenüber 0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 32.06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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