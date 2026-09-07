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07.09.2026 16:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag stärker

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 48,47 EUR.

Mercedes-Benz Group
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Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 48,47 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'984 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 48,64 EUR. Mit einem Wert von 47,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 789'467 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,34 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.06.2026 Kursverluste bis auf 42,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,05 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,16 EUR. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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