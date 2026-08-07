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07.08.2026 12:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag kaum verändert

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 46,76 EUR.

Mercedes-Benz Group
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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,76 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 26'337 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 46,99 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,47 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,99 EUR. Zuletzt wechselten 304'706 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.06.2026 (42,63 EUR). Mit Abgaben von 8,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,19 EUR belaufen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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