Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,1 Prozent auf 42,03 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'893 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,90 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98'243 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,32 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 38,89 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 8,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,00 EUR. Am 28.10.2026 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie vermeldet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 18.02.2027 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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