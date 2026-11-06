Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag leichter

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 41,63 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'710 Punkten steht. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,53 EUR nach. Bei 42,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 514'115 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,89 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,57 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,00 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -4,51 Prozent zurück. Hier wurden 30.70 Mrd. EUR gegenüber 32.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 18.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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