Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 40,42 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'453 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 40,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 668'466 Stück.

Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2026 (39,41 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 3,50 EUR je Wertpapier. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.06 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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