Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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05.10.2026 09:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 39,60 EUR nach.
Um 09:28 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,60 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'271 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,52 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 39,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 143'000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,34 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 36,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 0,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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