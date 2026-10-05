Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 40,37 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'272 Punkten tendiert. Bei 40,44 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'121'401 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 62,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 54,44 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 2,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,95 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.15 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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