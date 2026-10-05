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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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05.10.2026 12:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag freundlich

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 40,09 EUR.

Mercedes-Benz Group
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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 40,09 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'209 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 40,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 625'172 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 62,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,41 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 1,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 3,50 EUR je Wertpapier. Am 28.07.2026 äusserte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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