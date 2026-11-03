Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 40,89 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'760 Punkten steht. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,56 EUR nach. Bei 40,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 81'205 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 38,89 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 4,88 Prozent wieder erreichen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,00 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,51 Prozent auf 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 32.15 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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