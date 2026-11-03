Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 40,93 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'824 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 40,56 EUR. Mit einem Wert von 40,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 478'224 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,33 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,89 EUR ab. Abschläge von 4,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 3,50 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 1,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,22 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 32.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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