SMI 12'542 0.9%  SPI 17'245 0.8%  Dow 46'945 0.9%  DAX 24'386 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5'650 0.1%  Gold 3'879 0.6%  Bitcoin 96'130 0.0%  Dollar 0.7962 -0.2%  Öl 64.6 0.5% 
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

03.10.2025 16:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 55,34 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 55,34 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 24'373 Punkten notiert. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,50 EUR zu. Bei 55,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 635'264 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,63 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 2,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36.74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

