Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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03.09.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 46,86 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'931 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 46,93 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,29 EUR. Zuletzt wechselten 800'722 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,05 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.06.2026 bei 42,63 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 9,03 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,16 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 5,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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