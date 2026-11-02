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02.11.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 41,11 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'006 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 41,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 902'328 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 62,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 51,66 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 5,39 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,00 EUR, nach 3,50 EUR im Jahr 2025. Am 28.10.2026 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 32.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 18.02.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,29 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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