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02.10.2026 12:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotes Terrain

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 40,00 EUR.

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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 40,00 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'116 Punkten steht. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 39,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 507'990 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 62,34 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 55,85 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,77 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 32.06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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