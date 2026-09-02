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02.09.2026 12:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit Einbussen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 46,35 EUR.

Mercedes-Benz Group
43.78 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 46,35 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'766 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,14 EUR aus. Mit einem Wert von 46,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 336'263 Aktien.

Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,51 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.06.2026 Kursverluste bis auf 42,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,03 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,16 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 32.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,29 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,42 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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