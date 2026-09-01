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01.09.2026 09:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Plus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Plus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 47,35 EUR.

Mercedes-Benz Group
43.30 CHF -1.02%
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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 47,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'155 Punkten liegt. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 47,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 47,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74'027 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 62,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,63 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,17 EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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