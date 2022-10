Mercedes-Benz-Aktie gibt dennoch ab: Mercedes will Effizienz durch Cloud-Lösung steigern

Bis 2025 sei eine Produktivitätssteigerung von 20 Prozent in der Pkw-Produktion zu erwarten, kündigte der Premiumautohersteller bei Vorstellung der neuen Kooperation an. Logistikteams könnten künftig durch Einsatz der Cloud Engpässe in der Lieferkette deutlich schneller erkennen.

"Die Fähigkeit, Probleme in Produktion und Logistik zu prognostizieren und zu vermeiden, wird zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil auf dem Weg ins vollelektrische Zeitalter", wird Mercedes-Benz-Produktionschef Jörg Burzer in der Mitteilung zitiert.

Mit der neuen Daten-Plattform Mercedes-Benz Cars Operations 360 (MO360) will der DAX-Konzern weltweit rund 30 Pkw-Werke mit der Microsoft Cloud vernetzen. Dadurch werde die Transparenz und Prognostizierbarkeit entlang der digitalen Produktions- und Lieferkettenprozesse verbessert. Mercedes-Benz könne Fertigungsprozesse unbegrenzt virtuell simulieren und verfeinern, bevor sie in der Fabrik umgesetzt werden. Die einheitliche Datenplattform basiert auf der Cloud-Sparte Azure von Microsoft.

Auf XETRA zeigt sich die Aktie von Mercedes-Benz am Mittwoch zeitweise 0,40 Prozent tiefer bei 52,64 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)