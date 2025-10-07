Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz-Aktie fällt: Pkw-Absatz fällt weltweit

Belastet von schwächeren Geschäften in China und den USA hat Mercedes-Benz auch im dritten Quartal deutlich weniger Premiumfahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum.

Mercedes-Benz Group
51.61 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen
Der Konzern erklärte die Entwicklung mit einer teils bewussten Absatz- und Bestandssteuerung, um Auswirkungen der Zollpolitik entgegenzuwirken. In Europa steigerte der DAX-Konzern den Absatz dank einer etwas besseren Entwicklung in Deutschland gegenüber dem Vorjahr leicht.

Bei Mercedes Benz Cars lag der Absatz mit 441.500 Pkw um 12 Prozent unter dem Vorjahr, wie der Autohersteller mit Sitz in Stuttgart mitteilte. Im wichtigsten Einzelmarkt China sackte der Absatz um 27 Prozent ab auf 125.100 Fahrzeuge. Ähnlich sieht es in den drei Monaten in den USA aus, wo der Absatz um 17 auf 70.800 Fahrzeuge einbrach. "Das Bestandsniveau in den USA wurde dabei bewusst angepasst, um die Auswirkungen von Zöllen abzumildern", so der DAX-Konzern. In Deutschland kletterten die Verkäufe um 3 Prozent auf 51.600 Einheiten. In Europa ergab sich noch ein kleines Plus von 2 Prozent auf 160.800 Fahrzeugen.

"Während sich unsere Verkaufszahlen in Europa, Südamerika und den Golfstaaten gut entwickeln, wurde unser Absatz im dritten Quartal durch die Marktbedingungen in China beeinflusst", wird Vertriebschef Mathias Geisen in der Mitteilung zitiert.

Von rein batterieelektrischen Pkw wurden im Quartal weltweit 42.600 Fahrzeuge verkauft - das ist der gleiche Wert wie im Vorjahreszeitraum. Der Absatz von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen (xEV) kletterte dagegen um 10 Prozent auf 96.300 Einheiten.

Mercedes-Benz Vans verbuchte in den drei Monaten einen spürbaren Absatzrückgang um 8 Prozent zum Vorjahr auf 83.800 Fahrzeuge im Vorjahr. Der Absatz von elektrischen Vans stieg kräftig um 96 Prozent.

Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,74 Prozent tiefer bei 54,99 Euro.

DOW JONES

