Mercedes-Benz-Aktie etwas höher: Konzern pumpt bis zu eine Milliarde in eigene Aktien

Im Zeitraum vom 1. September 2026 bis zum 6. April 2027 will der Autokonzern bis zu 58 Millionen eigene Aktien über die Börse oder über ein multilaterales Handelssystem erwerben, wie Mercedes-Benz mitteilte. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Das Rückkaufprogramm war von der Hauptversammlung im Mai vergangenen Jahres abgesegnet worden.

Im XETRA-Handel am Montag zeigte sich die Mercedes-Benz-Aktie von ihrer stärkeren Seite: Schliesslich steht ein Plus von 0,59 Prozent auf 47,22 Euro an der Kurstafel.

DJG/sha/kla

DOW JONES