Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
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31.08.2026 18:01:00
Mercedes-Benz-Aktie etwas höher: Konzern pumpt bis zu eine Milliarde in eigene Aktien
Mercedes-Benz startet am Dienstag ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro.
Das Rückkaufprogramm war von der Hauptversammlung im Mai vergangenen Jahres abgesegnet worden.
Im XETRA-Handel am Montag zeigte sich die Mercedes-Benz-Aktie von ihrer stärkeren Seite: Schliesslich steht ein Plus von 0,59 Prozent auf 47,22 Euro an der Kurstafel.
DJG/sha/kla
DOW JONES
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