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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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Analysten im Blick 05.07.2026 12:56:13

Mercedes-Benz-Aktie: Erholung nach Tief trifft auf gemischtes Analystenbild

Mercedes-Benz-Aktie: Erholung nach Tief trifft auf gemischtes Analystenbild

Die Mercedes-Benz-Aktie bleibt nach deutlichen Verlusten im Blick der Analysten. Während Jefferies optimistischer wird, bleibt das Gesamtbild weiter uneinheitlich.

Mercedes-Benz Group
41.57 CHF 1.95%
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  • Jefferies hebt Bewertung trotz gesenktem Kursziel an
  • Am 29. Juni 2026 markierte die Aktie ein neues 52-Wochen-Tief.
  • Fundamentaldaten schwächer, Analysten uneins über weitere Entwicklung

Die Mercedes-Benz-Aktie hat sich zuletzt von ihrem Jahrestief, das Ende Juni bei 42,63 Euro markiert wurde, wieder erholt, bleibt aber tief im Minus: Seit Jahresbeginn 2026 haben Anleger einen Kursverlust von rund 25 Prozent in ihren Depots.

Analysten uneinig

Experten bewerten die Aussichten für die Aktie dabei uneinheitlich: Das Analysehaus Jefferies stufte den Titel unlängst von "Hold" auf "Buy" hoch, senkte das Kursziel aber von 60 auf 52 Euro. Analyst Philippe Houchois begründete den Schritt mit zuversichtlichen Signalen von einer Investorenkonferenz, auf der das Management die Jahresziele 2026 als erreichbar bezeichnet habe. Weniger optimistisch zeigten sich daneben die Experten der UBS, die der Aktie zuletzt ein "Neutral"-Rating verpassten.
Im Juni überwogen Kauf- und Halten-Einstufungen, eine Verkaufsempfehlung gab es nicht, und auch der Rating-Trend der vergangenen sechs Monate zeigt insgesamt eher Richtung Kaufen.

Operatives Geschäft als Belastungsfaktor

Operativ bleibt der Ausgangspunkt für die Kursbewertungen aber schwach: Im ersten Quartal 2026 sank das Ergebnis je Aktie auf 1,49 Euro von 1,74 Euro im Vorjahreszeitraum, der Umsatz gab um 4,88 Prozent auf 31,6 Milliarden Euro nach. Charttechnisch gilt die Aktie nach dem Ausverkauf zwar als überverkauft, was Erholungen wie zuletzt am 3. Juli, als es bis auf 45,24 Euro nach oben gegangen war, begünstigen kann, ohne dass sich am fundamentalen Bild bereits etwas geändert hätte.

Ob sich der jüngst positive Trend der Mercedes-Benz-Aktie fortsetzt, dürfte sich schon vor den eigentlichen Zahlen andeuten: Am 14. Juli 2026 steht ein Analysten-Gespräch an, bevor Mercedes-Benz am 28. Juli 2026 die Zahlen zum zweiten Quartal vorlegt. Erst wenn sich dort eine Stabilisierung der Pkw-Marge zeigt, dürfte sich beurteilen lassen, ob die jüngste Erholung tatsächlich einen Boden markiert oder nur eine technische Gegenbewegung war.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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