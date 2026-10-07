Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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07.10.2026 16:06:00
Mercedes-Benz-Aktie deutlich tiefer: Absatz sinkt erneut – China-Einbruch belastet weiter
Ein erneuter Einbruch in China hat dem Autobauer Mercedes-Benz die Verkäufe im dritten Quartal verhagelt.
Bei Elektroautos machten die Schwaben allerdings deutlich Boden gut, nahezu jeder dritte Pkw in Europa war vollelektrisch. Es sei der höchste Quartalsabsatz vollelektrischer Fahrzeuge in der Unternehmensgeschichte gewesen, sagte Vertriebsvorstand Mathias Geisen laut Mitteilung. Eine gute Auftragslage bei neuen Elektromodellen zeige, dass die Modelloffensive in vollem Gange sei. "Ausserhalb Chinas ist der Pkw-Absatz 2026 im dritten Quartal in Folge gegenüber dem Vorjahr gestiegen", fand Geisen auch insgesamt Positives. In China sei das Marktumfeld weiterhin schwierig und der Wettbewerb intensiv, hiess es vom Konzern.
In der Transportersparte Vans blieben die Verkäufe mit einem Plus von einem Prozent auf 84.400 Fahrzeuge stabil. Insgesamt fiel der Absatz des Konzerns damit um 6 Prozent auf 491.700 Fahrzeuge.
Die Mercedes-Benz-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,71 Prozent auf 39,595 Euro.
/men/stk
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