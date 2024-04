Mercedes-Benz-Aktie dennoch fester: Mercedes-Benz in Q1 mit rückläufigen Verkaufszahlen

In China, aber auch in Deutschland gingen die Absatzzahlen deutlich zurück. Insgesamt 463.000 Pkw wurden verkauft - 8 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie der Autohersteller mitteilte.

Rückläufig entwickelte sich auch der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge, inklusive Vans gingen die Verkäufe um 9 Prozent zurück. 47.500 E-Pkw wurden weltweit verkauft - ein Rückgang von 8 Prozent. Der Autohersteller führte dies darauf zurück, dass der elektrische Smart Fortwo das Ende seines Lebenszyklus erreicht habe. Jeder zehnte verkaufte Pkw des Konzerns war damit vollelektrisch. Bei Plug-in-Hybriden stiegen die Verkäufe um 6 Prozent.

Nach Ländern zeigte das Stuttgarter Unternehmen im ersten Quartal in Grossbritannien (+43 Prozent) und Frankreich (+35 Prozent) die stärksten Wachstumsraten. In Deutschland gingen die Verkäufe um 17 Prozent zurück, eine Folge des gestrichenen Umweltbonus für E-Autos. In den USA ergab sich mit 66.600 verkauften Fahrzeugen ein Plus von 3 Prozent. Im wichtigsten Automarkt China blieb Mercedes-Benz mit 168.900 verkauften Einheiten um 12 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Mercedes-Benz Vans verbuchte im Auftaktquartal ein Absatzplus von 7 Prozent. Mit 105.400 verkauften Fahrzeuge wurde erstmals in einem ersten Quartal die 100.000er-Marke geknackt. China und die USA zeigten bei Vans die stärksten Zuwächse.

Via XETRA gewinnt die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise 1,40 Prozent auf 77,25 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)