Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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29.09.2026 13:23:00
Mercedes: Autobauer streicht Möglichkeit von Homeoffice weitgehend zusammen
Mercedes-Benz GroupBei Mercedes wird das Klima rauer. Der Autokonzern will die Arbeitszeit erhöhen und droht mit Werkschliessungen. Nun haben sich Vorstand und Betriebsrat darauf verständigt, »die Anwesenheit am Arbeitsplatz deutlich verbindlicher« zu regeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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