Mercedes-Aktie tiefer: Mercedes tut sich mit Rivian zusammen - Rivian-Aktie vorbörslich mit Kurssprung

Aus Kostengründen tut sich der Autokonzern dafür mit dem US-Elektrofahrzeug-Start-up Rivian zusammen. Beide Seiten unterzeichneten jetzt eine Absichtserklärung, das neue Werk gemeinsam zu bauen und als Joint Venture zu betreiben, wie es in einer Mitteilung beider Seiten hiess.

Schon "in wenigen Jahren" sollen dort den Angaben zufolge grosse Elektro-Vans beider Marken gefertigt werden. Basis dafür wird auf Seiten von Mercedes-Benz die für 2025 geplante rein elektrische Van-Plattform VAN.EA sein, wie Mathias Geisen, der Leiter von Mercedes-Benz Vans, sagte. Rivian werde in dem Werk seine eigene Plattform nutzen, so dass vollständig unterschiedliche Fahrzeuge beider Marken in einem gemeinsamen Werk vom Band liefen.

Details zu der Kooperation wollen beide Seiten jetzt aushandeln. Dabei wird geprüft, ob man beim Einkauf oder einzelnen Komponenten Synergien heben kann, wie Geisen sagte. Grosser Vorteil des gemeinsamen Werkes sei es, dass die Skalierung einfacher sei. Derzeit könne niemand absehen, wann die Kunden sich für den Wechsel zu einem E-Transporter entscheiden werden.

Die Elektrifizierung von Vans für Handwerker und andere gewerbliche Kunden sei deshalb besonders herausfordernd, weil die im Vergleich zu einem Verbrenner höheren Kosten nur in geringem Masse an Kunden weitergegeben werden könnten, so Geisen. Der Manager geht davon aus, dass Sprinter mit Diesel-Antrieb noch bis 2030 und darüber hinaus gefragt sein werden. Deshalb sei die Auslastung der Standorte Düsseldorf und Ludwigsfelde bis 2030 nicht in Gefahr, zumal auch der E-Sprinter weiter gebaut werde.

Der neue Standort in Osteuropa wird die geschlossenen Varianten der Vans auf der künftigen reinen E-Plattform produzieren, in Düsseldorf sollen die sogenannten offenen Baumuster gefertigt werden - also Fahrzeuge ohne Hinteraufbau. Die Investitionen, um Düsseldorf für die neue Fahrzeugarchitektur vorzubereiten, bezifferte Geisen mit etwa 400 Millionen Euro. Zu den möglichen Kosten für das neue Werk in Osteuropa wollte er sich nicht äussern. Wo es entsteht, ist noch offen.

An Rivian ist Amazon.com beteiligt. Bis 2030 soll Rivian dem Onlinehandelsriesen 100.000 E-Lieferwagen liefern. Von Mercedes hat Amazon ebenfalls bereits E-Transporter bekommen. Via XETRA notiert die Mercedes-Aktie zeitweise 1,98 Prozent schwächer bei 54,98 Euro. Das Rivian-Papier springt vorbörslich an der NASDAQ stellenweise 10,19 Prozent hoch auf 36,80 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)