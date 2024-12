Mercedes-Aktie: Neue Nachfolger bestimmt

Alle drei Vorstände werden kommendes Jahr in den Ruhestand gehen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Nachfolger von Personalchefin Kohleisen werde per Mai Vertriebschefin Britta Seeger. Mathias Geisen, derzeit Leiter Mercedes-Benz Vans, werde ab Februar in den Vorstand aufrücken und ihr Vorstandsressort übernehmen.

Troska habe bereits vor seinem geplanten Ruhestand 2025 entschieden, eine neue Rolle als Vorstand und Generalbevollmächtigter der Mercedes-Benz Group AG für China ab dem 1. Februar anzunehmen. In dieser werde er sich bis zu seinem Ausscheiden Ende Juli 2025 der Transformation des Geschäftssystems und einem Übergang an seinen Nachfolger Oliver Thöne widmen. Thöne ist derzeit Leiter Produktstrategie und Steuerung.

Renata Jungo Brüngger werde den Vorstand per Ende Oktober 2025 verlassen. Nachfolger für den Vorstandsbereich Integrität, Governance & Nachhaltigkeit werde Olaf Schick, derzeit CFO bei Continental.

Über dessen Nachfolge bei dem Autozulieferer werde der Aufsichtsrat zu gegebener Zeit entscheiden, teilte Conti separat mit.

