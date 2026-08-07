Mercari,Inc Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mercari,Inc Un hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0.30 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.300 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 389.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 335.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.700 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0.530 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1.49 Milliarden USD gegenüber 1.29 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch