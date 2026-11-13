Mercari,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mercari,Inc Registered hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 62.16 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mercari,Inc Registered 30.30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27.54 Prozent auf 63.05 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49.44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch