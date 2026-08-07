Mercari,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mercari,Inc Registered hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 96.81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 87.56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.00 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mercari,Inc Registered einen Umsatz von 48.57 Milliarden JPY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 214.74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 159.05 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mercari,Inc Registered 229.29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 192.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch