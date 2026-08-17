Mercantile Ventures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mercantile Ventures hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercantile Ventures ein EPS von -0.080 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 230.3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 210.8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch