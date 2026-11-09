Mercantile Ventures hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mercantile Ventures hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercantile Ventures ein EPS von 0.130 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Mercantile Ventures im vergangenen Quartal 249.4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercantile Ventures 235.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch