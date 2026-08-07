MercadoLibre zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MercadoLibre lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat MercadoLibre mit einem Umsatz von insgesamt 10.20 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 50.22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch