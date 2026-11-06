MercadoLibre: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MercadoLibre äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 8.83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MercadoLibre noch ein Gewinn pro Aktie von 8.32 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MercadoLibre im vergangenen Quartal 10.75 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MercadoLibre 7.41 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch