MercadoLibre informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MercadoLibre hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 110.40 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 92.07 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16’123.17 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 63.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9’843.02 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch