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04.11.2026 22:14:46
Mercadolibre Inc. Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - Mercadolibre Inc. (MELI) reported earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $448 million, or $8.83 per share. This compares with $421 million, or $8.32 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 36.6% to $4.384 billion from $3.209 billion last year.
Mercadolibre Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $448 Mln. vs. $421 Mln. last year. -EPS: $8.83 vs. $8.32 last year. -Revenue: $4.384 Bln vs. $3.209 Bln last year.
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu MercadoLibre Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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